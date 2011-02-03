РПЦ дозволила священникам брати участь у виборах

Архієрейський собор Російської православної церкви (РПЦ) дозволив ієрархам і священнослужителям висувати свої кандидатури на виборах до органів представничої влади РФ, повідомляє Лента.ру з посиланням на відповідний документ РПЦ.

У документі застережено, що брати участь у виборах служителі церкви можуть тільки у виняткових випадках, а саме, коли це "викликано необхідністю протистояти силам, зокрема розкольницьким та іноконфесійним, які прагнуть використати виборну владу для боротьби з Православною церквою".

У документі наголошується, що в кожному такому випадку Священний Синод або Синод самокерованої Церкви визначатиме осіб для участі у виборах в органи держвлади і давати на це благословення в індивідуальному порядку. При цьому наголошено, що участь у виборах за партійними списками не дає священнослужителю права бути членом політичної партії.