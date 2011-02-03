Al-Jazeera почне мовлення в США

Телеканал Al-Jazeera вперше почне мовлення на території США у зв`язку з масовими виступами в Єгипті.

Як повідомляється, керівництво американського телеканалу Link TV схвалило надання Al-Jazeera 12 годин ефірного часу щодня, оскільки кореспонденти саме цієї катарської телекомпанії найбільш відкрито і детально висвітлюють усі події, що відбуваються в останні дні в Єгипті, передає Associated Press.

Зокрема, за словами представників Link TV, необхідно надати американським телеглядачам можливість стежити за єгипетською кризою у форматі, "не обробленому західними очима".

Впродовж багатьох років керівництво Al-Jazeera намагалося налагодити мовлення на території США, проте всі спроби залишалися без результату, зазначає РосБізнесКонсалтинг, щоправда, канал був доступний через інтернет. Тепер близько 33 млн. з приблизно 116 млн. домашніх господарств США матимуть можливість дивитися трансляції арабського телеканалу.

З моменту початку заворушень у Єгипті Al-Jazeera стала одним з основних джерел інформації про те, що відбувається в країні. Це один з небагатьох телеканалів, журналісти якого із самого початку вели прямі трансляції новин з вулиць єгипетських міст. У самому Єгипті влада ще 30 січня заборонила мовлення Al-Jazeera: ліцензію телеканалу анульовано, у співробітників відкликали акредитації.