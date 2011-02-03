МВФ: Білорусь пройшла кризу

Білорусь повністю вийшла з економічної кризи, заявив голова місії Міжнародного валютного фонду в країні Кріс Джарвіс під час зустрічі з прем`єр-міністром Михайлом М’ясниковичем у Мінську.

"Я радий констатувати, що Білорусь пройшла кризу. Вийшла з ннї", - наводить його слова РІА "Новости".

При цьому він зауважив, що Білорусь одна з небагатьох країн, де в період кризи продовжувалося зростання ВВП. Проте Джарвіс зазначив, що досі в білоруській економіці проблемним питанням залишається дефіцит рахунку поточних операцій.

У свою чергу М’ясникович заявив, що білоруський уряд має намір працювати над усуненням дисбалансу в макроекономіці, зокрема працювати в галузі дефіциту рахунку поточних операцій, розв’язанням проблем золотовалютних резервів. За словами білоруського прем`єра, найближчим часом уряд має намір, зокрема, провести ревізію держпрограм і скоротити об`єм чистого кредитування.