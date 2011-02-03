Впродовж ночі в Каїрі загинули ще четверо людей

Прибічники президента Єгипту Хосні Мубарака рано вранці у четвер відкрили вогонь по своїх супротивниках в центрі Каїра. Четверо люди загинули, 13 поранені. Про це кореспондентам телеканалу "Аль-Арабія" розповів лікар, який працює на місці зіткнень.

Зіткнення відбулося поряд з Національним музеєм на центральній площі столиці. До цього прихильники Мубарака закидали демонстрантів «коктейлями Молотова», запаси якого, як повідомляє Al Jazeera, "здаються нескінченними".

Поблизу площі Тахрір все ще чути постріли.

За попередній день в результаті зіткнень були вбиті троє і поранено близько 1500 осіб.

1 лютого 82-річний президент Єгипту Хосні Мубарак звернувся до нації з телезверненням, пообіцявши, що піде з посади, але після закінчення свого належного терміну і чергових президентських виборів, намічених на вересень цього року. За словами Мубарака, він не висуватиме свою кандидатуру і навіть, навпаки, пом`якшить нинішнє законодавство, яке ускладнює висунення кого-небудь іншого.

Супротивників президента це, проте, не переконало: вони заявили, що мітингуватимуть, поки не буде відставки, лідери опозиції назвали обіцянки Мубарака хитрістю. Тоді в Каїрі й Олександрії з`явилися організовані групи прихильників Мубарака, вони жорстоко нападають на протестувальників, провокують криваві бійки.