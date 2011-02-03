Путін заявив, що теракт у Домодєдово розкрито

Теракт у московському аеропорту "Домодєдово" вдалося розкрити. Про це повідомив прем`єр-міністр Росії Володимир Путін.

За його словами, у справі про теракт є успіхи.

"Йде слідство, люди працюють, працюють результативно, треба сказати, в цьому сенсі", - заявив він.

На питання, чи є вже якісь зачіпки, Володимир Путін відповів: " Не зачіпки, можна вважати, що справу у цілому розкрито", - додав Путін.

"Безглузда жорстокість. Абсолютно безглузда. Вони навіть не розуміють часто, чого хочуть. Не можуть сформулювати свої вимоги. Просто це такий анархічний тероризм проти всіх і всього: проти держави, проти існуючої влади, проти країни", - прокоментував теракт Путін.

Вибух в Домодєдово забрав життя 35 людей, проте 2 лютого у лікарні померла ще одна людина. Як і раніше ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи. У минулу суботу представник СКП Володимир Маркін заявив, що теракт розкритий, не повідомляючи подробиць. Пізніше Маркін додав, що смертником в Домодєдово був 20-річний "уродженець однієї з республік Північного Кавказу".

ТСН