У поїзді Чита–Челябінськ побилися 160 п`яних прапорщиків

У потязі Чита-Челябінськ побилися і розбили два вагони близько 160 випускників школи прапорщиків Сибірського Військового округу. Судячи з повідомлень, прапорщики були п`яні. Для їх утихомирення на станцію Улан-Уде були стягнуті наряди міліції Бурятії – в цілому 250 міліціонерів. Затримано більше 20 військовослужбовців. Даних про кількість потерпілих поки немає. Ведеться розслідування.

Полит.ру