Син президента не буде президентом

У наступних президентських виборах у Єгипті не будуть брати участь ні чинний глава держави Хосні МУБАРАК, ані його син Гамаль.

Як повідомляє Газета.ру, про це сьогодні заявив віце-президент країни Омар СУЛЕЙМАН.

За його словами, він також не претендує на президентський пост.

Крім того, О. СУЛЕЙМАН зазначив, що Єгипет втратив вже «щонайменше $1 млн за останні дев`ять днів», і вже один мільйон туристів залишили країну у зв`язку з масовими заворушеннями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.СУЛЕЙМАН і прем`єр-міністр Ахмед ШАФІК розпочали переговори з представниками різних єгипетських політичних сил з пошуку шляхів виходу з кризи.

За різними даними, частина опозиційних рухів, представлених серед демонстрантів на площі Тахрір у центрі Каїра, погодилася вести попередній діалог із владою.

Водночас найкатегоричніший противник єгипетського Президента Хосні МУБАРАКА Мухаммед АЛЬ-БАРАДЕЇ вже заявив про відмову від будь-якого діалогу до відставки чинного глави держави.

Х.МУБАРАК доручив віце-президентові і прем`єрові країни почати діалог з опозицією після масових акцій протесту і заворушень. Це, на думку єгипетського лідера, необхідно для повернення стабільності і здійснення реформ.

З 25 січня у Єгипті тривають масові акції протесту з вимогами зміни режиму Х.МУБАРАКА, що перебуває при владі 30 років, проведення економічних і політичних реформ.