У Ємені відбулися масові демонстрації
23:07, 03 лютого 2011Світ
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Президент при владі вже більше 30 років
У Ємені відбулися акції протесту з вимогою відставки уряду країни, повідомляє Бі-бі-сі.
Демонстрації пройшли в кількох містах, зокрема в столиці Сані. В Адені, на півдні Ємену, відбулися зіткнення між протестуючими і силами безпеки.
Крім антиурядових, пройшли також акції і на підтримку керівництва країни.
Президент Аллі Абудулла Салех, який перебуває при владі вже більше 30 років, раніше заявив, що не продовжуватиме термін своїх президентських повноважень, а також не передаватиме президентську владу своєму синові.
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