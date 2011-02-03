У Ємені відбулися масові демонстрації

У Ємені відбулися акції протесту з вимогою відставки уряду країни, повідомляє Бі-бі-сі.

Демонстрації пройшли в кількох містах, зокрема в столиці Сані. В Адені, на півдні Ємену, відбулися зіткнення між протестуючими і силами безпеки.

Крім антиурядових, пройшли також акції і на підтримку керівництва країни.

Президент Аллі Абудулла Салех, який перебуває при владі вже більше 30 років, раніше заявив, що не продовжуватиме термін своїх президентських повноважень, а також не передаватиме президентську владу своєму синові.