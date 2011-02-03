У Туреччині поліція застосувала газ і водомети проти демонстрантів

У турецькій столиці Анкарі сьогодні відбулася багатотисячна демонстрація проти нового трудового законодавства.

Як повідомляє Газета.ру, кілька тисяч протестувальників зібралися у центральному парку Анкари і рушили до будівлі уряду, заблокувавши практично весь центр міста.

Поліція перекрила головну дорогу, що веде до будівлі уряду, і застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб відтіснити протестувальників.

Деякі демонстранти, а також перехожі й депутати лідируючої опозиційної партії були поранені в ході зіткнень. Точна кількість потерпілих наразі невідома, пише видання.

Зараз парламент Туреччини розглядає новий трудовий законопроект, що передбачає скорочення мінімального розміру заробітної плати. Відповідно до законопроекту, роботодавці мають право протягом чотирьох місяців не платити зарплату студентам і стажерам.