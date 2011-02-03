Інтернет-ЗМІ називає ім'я смертника з Домодєдова

Інтернет-видання Life News повідомляє, що йому стало відоме ім`я 20-річного жителя Північного Кавказу, який підірвав себе в аеропорту Домодєдово 24 січня, і пропонує для порівняння його фото п`ятирічної давності.

Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін не підтвердив і не спростував цю інформацію, повідомляє видання. У суботу Маркин заявляв, що встановлено особу терориста-смертника, але в інтересах слідства відмовився повідомити ім`я, сказавши лише, що смертникові було 20 років, він прибув з Північнокавказького регіону.

За версією Life News, Магомед Евлоєв з інгушського селища Алі-Юрт пішов з дому на початку вересня 2010 року, повідомивши батькам, що їде в Краснодарський край на заробітки. Відтоді 73-річний батько Магомеда Мухажир і 54-річна мати Роза не одержували від сина звісток.

Евлоєв був звичайним учнем, розповіла вчитель місцевої школи. В атестаті трійки з алгебрі, геометрії, хімії, п`ятірки з музики, малювання, праці та фізкультури, решта оцінок - четвірки (добре), включаючи право і основи релігії.

У 2005 році вступив до технікуму на спеціальність "Економіка і бухгалтерський облік", пізніше перевівся на заочний і з 5-го курсу відрахований, як такий що "не з`явився на ЛЕС протягом 2-х років".

У 2009 році Євлоєва призвали в армію, але з військової частини, дислокованої у Владивостоку, він повернувся вже за три місяці. Як пояснив батькам: комісували за станом здоров`я.

- Відтоді він ніде не вчився і не працював, сидів переважно вдома. Непомітний був такий, жодного правопорушення. Не галасував, не висовувався особливо, - розповідає місцевий дільничний. - Сім`я Євлоєвих спокійна, інтелігентна. Мати - вчителька початкових класів в місцевій школі, батько - пенсіонер, раніше водив місцевий автобус. У них ще, крім Магомеда, є три дочки і молодший син.

Незабаром після вибуху в Домодедовому сім`я Євлоєвих виїхала з селища. Відомо, що перед зникненням представники спецслужб попросили їх здати кров на аналізи ДНК.