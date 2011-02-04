Новорічні салюти в Пекіні коштували життя двом людям, ще 200 - в лікарні

Запуск феєрверків у новорічну ніч спричинив до загибелі двох і пораненню понад 200 жителів китайської столиці, підбивають сумні підсумки новорічних гулянь місцеві ЗМІ.

Як передає РІА «Новости», новий рік за місячним календарем настав к ніч з 2 на 3 лютого. Традиційно одним з головних елементів святкування нового року в Китаї є запуск петард і феєрверків, які, як вірять в Китаї, відлякують злих духів.

За узагальненими даними міських відомств Пекіна, в новорічну ніч від необережного поводження з феєрверками загинули дві людини. Станом на вечір четверга з різними пораненнями до лікарень міста звернулися 223 жителі. Більше чверті постраждалих - діти.

За даними пожежної служби, за першу годину нового року в Пекіні було зафіксовано 161 пожежу, що значно перевищило показник минулого року. У дні новорічних гулянь, які за традиційним календарем тривають два тижні, пожежну безпеку на вулицях міста забезпечують десятки тисяч доглядачів.

Цікаво, що за виклик карети швидкої допомоги з постраждалих від петард у новорічну ніч не стягують платню.