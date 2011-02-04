НАТО: події в Тунісі і Єгипті можуть позначитися на світовому порядку

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що події в Тунісі і Єгипті можуть позначитися на світовому порядку, повідомляє Deutsche Welle.

В зв`язку з цим Расмуссен закликав країни НАТО зробити додаткові зусилля з метою зміцнення союзу, зокрема шляхом виділення додаткових фінансових коштів і тіснішої координації політики оборони.

Конференція з безпеки, яку ще називають "мюнхенським Давосом", відкрилася сьогодні в столиці Баварії. Протягом трьох днів на форумі виступлять канцлер Німеччини Ангела Меркель, голова держдепартаменту США Хіларі Клінтон, генсек ООН Пан Гі Мун, президент Афганістану Хамід Карзай, російський міністр Сергій Лавров та інші.

Мюнхенська конференція, заснована в 1962 році як "засідання представників оборонних відомств" країн-членів НАТО, тепер перетворилася на міжнародний форум, що збирає політиків, дипломатів, військових, бізнесменів, наукових і громадських діячів із понад 40 країн світу - як учасників НАТО і Євросоюзу, так держав, що відіграють важливу роль: Китаю, Росії, Японії, Індії і ін., зазначає РІА “Новости”.