Британського кореспондента вислали з Росії

Московського кореспондента британської газети The Guardian вислали з Росії, повідомляє Лента.ру.

Люк Хардінг (Luke Harding) прибув до Росії після двомісячної відсутності, проте йому було відмовлено у в`їзді після перевірки паспорта. Журналіста відправили до Великобританії першим літаком. Візу Хардінга було анулювано. Причини цього рішення не називаються.

Як пише The Guardian, співробітник федеральної прикордонної служби повідомив Хардінгу, що Росія для нього закрита.

The Guardian схильна пов`язувати депортацію Хардінга із співпрацею газети з проектом WikiLeaks. Зокрема, йдеться про матеріал Хардінга, в якому той прокоментував одну з публікацій WikiLeaks, де стверджувалося, що з Володимиром Путіним Росія перетворилася на "фактично мафіозну державу".

Незабаром після висилки на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter Хардінг також припустив, що "останньою краплею" став WikiLeaks.

Хардінг - співавтор книги про WikiLeaks, виданою The Guardian.

Підкреслюється, що Хардінг став першим британським журналістом, висланим з Росії з часів закінчення "холодної війни".

Повідомляється, що міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг зв`язався з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, проте той поки ніяк не прокоментував подію.

Газета The Guardian є партнером WikiLeaks у Великобританії: вона наперед дістає доступ до всіх секретних документів, допомагає готувати їх до публікації і натомість одержує ексклюзивну інформацію.