У Reuters новий головний редактор

Керівництво інформаційної компанії Thomson Reuters призначило новим головним редактором свого новинного підрозділу - агентства Reuters - Стівена Адлера (Stephen Adler), який раніше очолював видання BusinessWeek.

Колишній головний редактор Девід Шлезінгер призначений головою Thomson Reuters в Китаї, де він 24 роки тому почав свою кар`єру в компанії.

"Зміна керівництва агентства Reuters відбувається на тлі безпрецедентної конкуренції з боку як тисяч інтернет-ресурсів, які перетворилися на глобальну медійну індустрію, так і традиційних суперників, таких як агентства Bloomberg і Dow Jones", - зазначає агентство.

Стівен Адлер почав кар`єру в газеті Wall Street Journal, в якій пропрацював 16 років. У цьому виданні він спеціалізувався на проведенні журналістських розслідувань, які здобули три Пулітцерівські премії, - вищу нагороду для співробітника преси в США. Потім Адлер впродовж п`яти років очолював діловий тижневик BusinessWeek, але залишив посаду після того, як наприкінці 2009 року видання через фінансові труднощі було продане агентству Bloomberg.

До Reuters Адлер прийшов в січні 2010 року і очолив відділ редакційного контенту для професійних клієнтів.

У заяві Thomson Reuters наголошується, що його призначення на посаду головного редактора агентства, в підпорядкуванні якого близько 3 тисяч журналістів і кореспондентів в усьому світі, набуває чинності негайно.

Агентство Reuters, засноване у середині 19-го століття, - одне з найбільших у світі міжнародних агентств новин і фінансової інформації, надає довідку РІА "Новости". У 2008 році агентство об`єдналося з канадською компанією Thomson. В результаті угоди був створений глобальний інформаційний гігант: компанія Thomson Reuters з ринковою капіталізацією в розмірі близько 35 мільярдів доларів та з подвійним лістингом в Торонто і Лондоні, а також у Нью-Йорку.