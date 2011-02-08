Сьогодні Посол України в РФ вручить вірчі грамоти в Кремлі

Нові посли десятьох держав, серед яких Посол України, вручать сьогодні Президентові Російської Федерації Дмитру Медведєву свої вірчі грамоти, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Кремля.

Церемонія передачі документів, за допомогою яких здійснюється акредитація дипломатичного представника, пройде у Великому Кремлівському палаці. У ній, крім Володимира Єльченка, беруть участь ще 9 послів: Киргизії, Угорщини, Чехії, Польщі, Італії, ПАР, Габона, Малайзії, Сьєрра Леоне.

Традиційно після того, як президент приймає грамоти, він виступає з промовою, в якій дає оцінку поточної міжнародної ситуації і характеризує відносини Росії з державами, чиї посли вручають йому вірчі грамоти.

Відповідно до протоколу церемонії, за послом приїжджає автомобіль представницького класу, який доставляє його в Кремль. Пройшовши через парадний під`їзд Великого Кремлівського палацу, посли піднімаються парадними сходами.