Обама наказав Пентагону готувати план модернізації ядерної зброї

Президент США Барак Обама дав вказівку керівникові Пентагону відновити всебічний план модернізації носіїв ядерної зброї та ядерного комплексу країни, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Як наголошується в поширеному Білим домом меморандумі, міністр оборони спільно з міністром енергетики повинні подати до Конгресу план разом з проектом бюджету країни на 2012 фінансовий рік, що адміністрація обіцяла зробити 14 лютого. Далі голови цих двох відомств зобов`язані будуть чинити аналогічно щороку.

Інформувати Конгрес на регулярній основі про те, як адміністрація збирається підтримувати протягом 10 років - тобто на термін дії нового договору з Росією щодо СНО - в боєздатному стані стратегічні носії, забезпечувати зберігання боєголовок на складах і модернізувати ядерні підприємства, зобов`язує стаття 1251 закону про військові видатки на 2010 фінансовий рік, пояснює Газета.ру.

У цьому документі Пентагон повідомляв, що США мають намір, з огляду на встановлені ДСНО обмеженням, зменшити кількість оперативно розгорнених міжконтинентальних балістичних ракет з нинішнього рівня 450 одиниць до 420 і оснастити кожну з них однією боєголовкою, а також зберегти 14 нинішніх ядерних стратегічних підводних човнів, але скоротити кількість пускових установок на кожному з них з 24 до 20. І крім того скоротити кількість важких бомбардувальників, здатних нести ядерні заряди, з 94 до 60.

У модернізацію засобів доставки боєголовок адміністрація збирається вкласти протягом десятиліття 100 млрд доларів.

Що ж до безпечного зберігання боєголовок на складах, збереження технологічних можливостей для їх демонтажу, а також відповідних фахівців і інфраструктури, то Білий дім планує виділити на ці цілі 80 млрд доларів. Зокрема, 7 млрд у 2012 фінансовому році, який почнеться 1 жовтня поточного календарного року.