Жертвами заворушень уже стали близько 300 єгиптян

В Єгипті з моменту початку масових протестів з вимогою відставки Президента Хосні МУБАРАКА загинули не менш як 297 осіб.

Такі дані наводить міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch на підставі дослідження, які провели в Єгипті її співробітники, передає Радіо «Свобода».

Більш як 200 осіб, як стверджується, загинули в Каїрі, близько 50 - в Александрії. Влада Єгипту поки не поширювала офіційної статистики про жертви хвилювань.

Акції протесту в Каїрі тривають вже два тижні, незважаючи на обіцянки влади провести реформи і початок переговорів з представниками опозиції.

Президент Х.МУБАРАК раніше заявив, що не піде у відставку, проте не виставлятиме свою кандидатуру на новий термін на вересневих виборах.