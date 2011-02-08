Відповідальність за теракт у Домодєдово узяв на себе Доку Умаров

Відповідальність за вибух, скоєний смертником у московському аеропорту "Домодєдово", узяв на себе лідер чеченських бойовиків Доку УМАРОВ.

Він розмістив своє відеозвернення на ісламістському сайті "Кавказ-центр", наголосивши, що подібні напади триватимуть, передає Радіо «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, 24 січня о 16.32 за московським часом в аеропорту «Домодєдово» (Москва) було скоєно теракт: смертник висадив себе у людному місці. У результаті вибуху загинули 36 осіб, 168 осіб були поранені.

У результаті теракту загинула громадянка України, український драматург Ганна Машутіна (творчий псевдонім – Яблонська).

29 січня у Слідчому комітеті Росії заявили про розкриття теракту в московському аеропорту «Домодєдово».