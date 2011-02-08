Ізраїльські археологи знайшли могилу біблійного пророка Захарії

Ізраїльські археологи оголосили про виявлення місця поховання біблійного пророка Захарії.

Як зазначається у прес-релізі Ізраїльського управління старожитностей, поховання знаходиться у візантійській церкві V-VII століть, розкопаній в Хірбет-Мідрасі в Іудеї.

Церква, споруджена як традиційна візантійська базиліка, знаходилася на території великого поселення, про багатство якого свідчать розкішні мозаїки, колони з імпортного мармуру і покриті рідкісними візерунками артефакти. У склепі під церквою знайдено розгалужену систему тунелів, що належать, судячи зі знайдених там монет і кераміки, до I-II століть нашої ери. У тунелях були джерела води і приміщення для зберігання продовольства.

В одному з нефів археологи знайшли прохід до порожньої гробниці, передає Лента.ру. Розташування церкви збігається з покажчиками письмових джерел, а також Мадабської карти VI століття, на місце поховання пророка Захарії, знайдене візантійцями к V столітті. З цим пророком, що жив, ймовірно, у VI столітті до нашої ери (у часи і одразу після Вавілонського полонення євреїв), пов`язують Книгу пророка Захарії (передостанню із старозавітних пророчих книг), що містить пророчення про земне життя і страждання Месії. Точність вказівок Мадабської карти вже не одноразово отримувала археологічні підтвердження.

Хірбет-Мідрас було важливим поселенням у період Другого храму (516 рік до нової ери - 70 рік нової ери). Його зруйнували римляни у 135 році нової ери, під час придушенні повстання Бар-Кохби. Пізніше він відродився як християнське поселення, хоча, за припущеннями сучасних учених, по сусідству з візантійською церквою там знаходилася велика синагога.