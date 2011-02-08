Керівники держав єврозони обговорять, як уникнути нової кризи

Лідери держав і урядів країн-членів зони євро проведуть саміт 13 березня.

Про це повідомляє сьогодні AFP із посиланням на поінформовані дипломатичні джерела.

За даними агентства, в ході саміту обговорюватиметься план дій щодо уникнення нової боргової кризи.

«Поки не підтверджено офіційно, але це буде 13 березня. Йдеться про неформальний саміт», - цитує агентство свого співрозмовника.

Можливість проведення такого саміту була узгоджена на засіданні Європейської Ради 4 лютого цього року.

Разом із тим, агентство зазначає, що нинішній саміт стане першим, який проводитиметься не в рамках саміту ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого лідери країн-членів зони євро погодилися посилити координацію дій в економічній політиці.

Конкретні пропозиції вони запланували обговорити до наступного засідання Європейської Ради 23-24 березня цього року.

До зони євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.