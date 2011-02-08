Казначейство Кот-д'Івуару охоплене полум’ям

Будинок казначейства Кот-д`Івуару горить в Абіджані, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Reuters. За словами очевидців, вогонь охопив, принаймні, два поверхи багатоповерхівки. На місце події прибули пожежники і працівники медичних служб, навколо зібрався натовп. На даний момент інформації про жертви і постраждалих не надходило.

На початку грудня в Кот-д`Івуаре пройшов другий тур президентських виборів. За даними ЦВК, на виборах переміг лідер опозиції Алассан Уаттара. Проте Конституційна рада анулювала підсумки голосування у ряді регіонів країни, фактично присудивши перемогу Гбагбо. І Уаттара, і Гбагбо оголосили себе президентами.

Легітимність обрання Уаттари визнають, зокрема, ООН і Африканський союз. Після виборів по всій країні почалися зіткнення, жертвами яких, за останніми даними, вже стали близько 250 осіб.

Наприкінці січня Уаттара дав розпорядження припинити на місяць експорт какао-бобів, найбільшим виробником яких є Кот-д`Івуар, щоб перекрити фінансові потоки Гбагбо. Раніше Світовий банк оголосив про призупинення фінансової допомоги Кот`д-Івуару. Слідом за ним Центральний банк держав Західної Африки заявив про рішення заблокувати рахунки, які належать Гбагбо.

Нині ситуація в цій західноафриканській країні залишається нестабільною. Гбагбо як і раніше контролює порти і збройні сили, а Уаттара заблокований в одному з готелів найбільшого міста країни Абіджана, де його безпеку забезпечують миротворчі війська ООН.