Українець, який втік від піратів, повернувся додому

Громадянин України, якому вдалося втікти з захопленого сомалійськими піратами судна MV Beluga Nomination, повернувся додому. Про це, як повідомляє РІА Новости, розповів прес-секретар МЗС Олександр Дікусаров.

За словами Дікусарова, моряк повернувся додому ще 4 лютого. Його ім`я не називають. За даними газети Сегодня, це другий помічник капітана, мешканець Ізмаїла Дмитро Т. "Коли мене не бачили пірати, стрибнув на шлюпку і поплив", - розповів він.

Про те, що громадянин України втік з захопленого піратами судна, стало відомо 31 січня, пояснює Лента.ру. Повідомлялося, що йому і громадянинові Філіппін вдалося втікти, коли данський фрегат Esbern Snare і патрульний катер Сейшельських островів, які прийшли на допомогу, відкрили вогонь по піратах. Моряків підібрав данський корабель.

Подробиці переговорів з піратами, які веде компанія-судновласник, не розголошуються.

Про захоплення за 100 кілометрів від Сейшельських островів судна MV Beluga Nomination стало відомо наприкінці січня 2011 року. До складу екіпажа входили 12 осіб - громадяни України, Росії, Філіппін і Польщі. Двох моряків пірати застрелили, ще один, імовірно, громадянин Росії, загинув, коли стрибнув за борт. Серед членів команди, що залишилися в заручниках у піратів, є ще один росіянин.