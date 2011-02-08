США дали єгипетській владі список кроків для передачі влади

Віце-президент США Джозеф Байден передав єгипетському віце-президентові Омару Сулейману перелік конкретних кроків, які Сполучені Штати рекомендують Єгипту зробити для передачі владі демократичним силам.

У вівторок Байден говорив з Сулейманом по телефону. Це не перша їх розмова, проте в цій бесіді, як зазначає прес-служба Білого дому, американський віце-президент дав зрозуміти єгипетській стороні, що США фактично підтримують опозицію в тривалому внутрішньому конфлікті, а також повідомив, які саме кроки нинішнього уряду Єгипту Вашингтон хотів би бачити першими.

"Грунтуючись на нашій вірі у важливість дотримання основних прав і існування представницького уряду, а також на основі наших консультацій з єгипетською опозицією і громадянським суспільством, віце-президент Байден і віце-президент Сулейман обговорили додаткові кроки, які підтримують США.Серед них:

- обмеження діяльності МВС, включаючи негайне припинення арештів, переслідування, побиття і затримання журналістів, активістів громадського суспільства;

- відкриття можливостей для реалізації (громадянами) права на свободу зборів і висловлювання думок; негайна відміна надзвичайного стану в країні;

- включення в діалог про майбутнє країни членів опозиції і запрошення опозиції як повноцінного партнера до розробки "дорожньої карти" та графіка передачі владі", - цитує повідомлення Білого дому РІА "Новости".

У Єгипті 25 січня почалися антиурядові акції протесту, які переросли в масові заворушення. Нині віце-президент Єгипту Омар Сулейман проводить діалог з опозиційними політичними рухами щодо шляхів виходу з політичної кризи.