Лідер опозиції Єгипта закликав армію втрутитися

Лідер опозиції Єгипту і екс-глава МАГАТЕ Мухаммед ель-Барадеї закликав армію "втрутитися в кризову ситуацію, щоб врятувати країну". Він наголосив, що Єгипет "вибухне", після того, як голова держави Хосні Мубарак відмовився подати у відставку, передає Associated Press.

Коментуючи відмову Мубарака залишити посаду, Барадєї попередив про небезпеку соціального вибуху і закликав збройні сили врятувати країну від хаосу. "Єгипет вибухне. Армія зараз повинна врятувати країну", - записав він в своєму мікроблозі.