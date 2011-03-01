США і НАТО ведуть переговори про військове повалення режиму Каддафі

Сполучені Штати Америки ведуть переговори з керівництвом НАТО про можливість військового рішення питання повалення режиму лівійського лідера Муаммара Каддафі. Таку заяву зробила сьогодні посол США в Організації Об`єднаних Націй (ООН) Сюзан Райс. Крім того, за словами американського дипломата, Вашингтон обговорює подібні можливості і з іншими своїми союзниками, передає Reuters.

Кілька країн світової спільноти вже допускали можливість застосування військової сили для повалення М.Каддафі, але з багатьма застереженнями. Держсекретар США Хіларі Клінтон раніше наголошувала, що силове рішення можливе тільки без завдання шкоди лівійському народу.

Муаммар Каддафі використовує допомогу найманців і бандитів для насильницького придушення акцій протесту в країні, заявила вона сьогодні на 16-й сесії Ради ООН з прав людини, що проходить в Женеві. Зокрема, за словами Х.Клінтон, лівійська влада випустила на волю злочинців з метою придушення демонстрантів, передає РосБізнесКонсалтинг.

Крім того, держсекретар повідомила про те, що вірні М.Каддафі спецслужби використовують проти протестувальників важкі гармати. "Вони стріляли з важких гармат по беззбройних цивільних".

З огляду на такі дії, на думку Х.Клінтон, лівійські можновладці втратили законне право керувати країною, тож лівійському лідерові настав час "піти без зволікання і подальшого насильства". При цьому американський держсекретар наголосила, що навіть у разі добровільної відставки, М.Каддафі неминуче має відповісти за вчинені діяння, включаючи і насильство проти мирного населення.