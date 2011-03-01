У Росії всіх працівників міліції виведено за штат

00:56, 01 березня 2011
Світ
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Набуває чинності закон "Про поліцію"

З 1 березня в Росії набуває чинності закон "Про поліцію", згідно з яким тепер органи міліції будуть перейменовані в органи поліції.

Утім, саме використання слова "міліція" буде збережене до кінця 2011 року.

Відповідно до закону, працівники міліції будуть виведені за штат і повинні будуть пройти позачергову атестацію.

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