Син президента взяв на себе боротьбу з контрабандою

Старший син президента Таджикистану Емомалі Рахмона, 23-річний Рустам Емомалі, призначений новим начальником управління по боротьбі з контрабандою і порушенням митних правил Митної служби при уряді країни, повідомив РІА "Новости" представник прес-служби служби.

Рустам Емомалі, депутат столичних зборів народних депутатів, до цього очолював управління з підтримки малого і середнього підприємництва Держкомітету з інвестицій і управління держмайна Таджикистану.

Він також віце-президент Федерації футболу Таджикистану, засновник і гравець футбольної команди "Істіклол", яка в 2010 році стала чемпіоном країни.