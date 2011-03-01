Фідель Кастро залишає свій пост

Кубинський лідер Фідель Кастро збирається залишити пост першого секретаря кубинської комуністичної партії, передає Reuters. Імовірно, нове керівництво кубинські комуністи виберуть тільки в квітні. Очікується, що Комуністичну партію Куби очолить брат лідера кубинської революції Рауль Кастро.

Фідель Кастро відмовився від найвищих постів держави — голови Держради і головнокомандуючого — в 2008 році. Причиною послужило погіршення стану здоров`я кубинського лідера. «Я б зрадив мою совість, приймаючи на себе відповідальність, що вимагає енергії і повної самовіддачі, яких я позбавлений з фізичних причин», — сказав він.

Фідель Кастро не з`являвся на публіці з липня 2006 року, коли переніс операцію на кишечнику. Керівництво країною він передав своєму молодшому братові міністрові оборони Раулю — спочатку тимчасово, а потім остаточно.

Проте, влітку минулого року Фідель Кастро знову з`явився перед публікою: він відвідав кубинський океанаріум, Національний центр наукових досліджень у Гавані і Центр досліджень світової економіки. Лідер зізнався, що йому вдалося перемогти недугу і він повністю видужав.

Полит.ру