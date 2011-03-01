Фідель Кастро залишає свій пост
Очікується, що Компартію Куби очолить брат
Кубинський лідер Фідель Кастро збирається залишити пост першого секретаря кубинської комуністичної партії, передає Reuters. Імовірно, нове керівництво кубинські комуністи виберуть тільки в квітні. Очікується, що Комуністичну партію Куби очолить брат лідера кубинської революції Рауль Кастро.
Фідель Кастро відмовився від найвищих постів держави — голови Держради і головнокомандуючого — в 2008 році. Причиною послужило погіршення стану здоров`я кубинського лідера. «Я б зрадив мою совість, приймаючи на себе відповідальність, що вимагає енергії і повної самовіддачі, яких я позбавлений з фізичних причин», — сказав він.
Фідель Кастро не з`являвся на публіці з липня 2006 року, коли переніс операцію на кишечнику. Керівництво країною він передав своєму молодшому братові міністрові оборони Раулю — спочатку тимчасово, а потім остаточно.
Проте, влітку минулого року Фідель Кастро знову з`явився перед публікою: він відвідав кубинський океанаріум, Національний центр наукових досліджень у Гавані і Центр досліджень світової економіки. Лідер зізнався, що йому вдалося перемогти недугу і він повністю видужав.