Кому вигідні чутки про українських льотчиків, які розстрілюють лівійців

Інформація про участь пілотів-найманців із України в розстрілі демонстрантів у Лівії недостовірна й поширювалися з метою дискредитації Української держави.

Таку думку УНІАН висловив генеральний директор Інформаційно-аналітичного центру з вивчення суспільно-політичних процесів на пострадянському просторі при Московському державному університеті Олексій ВЛАСОВ (Росія).

«Кожен день приносить трагічні звістки з Лівії, де уряд лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ вкрай жорсткими засобами намагається придушити народні виступи проти правлячого режиму. Природно, вся ця ситуація обростає масою чуток, домислів, які не засновані на реальних фактах. Фактів мінімум – набагато більше недостовірної та неперевіреної інформації», - сказав О.ВЛАСОВ.

За його словами, таким «сенсаційним повідомленням стала інформація», що проти власного народу М.КАДДАФІ направив літаки й вертольоти, якими керували найманці з України та деяких інших країн Східної Європи.

«Ця інформація була розтиражована деякими західними ЗМІ, а також у Росії, але ступінь її достовірності, на мій погляд, украй низький, оскільки реальної перевіреної інформації з Лівії ми не отримуємо» - вважає експерт.

О.ВЛАСОВ упевнений, що такого роду інформація може бути використана для зниження позитивного іміджу України й українців у світі як країни, яка нібито поставляє найманців для участі в бойових діях «гарячих точок».

«Ми вже неодноразово стикалися з такими повідомленнями під час серпневих подій у Південній Осетії та в інших «гарячих точках», причому йдеться не лише про українців, а й представників інших країн СНД», - зазначив він.

Російський експерт упевнений, що така інформація може бути підтверджена лише після отримання документальних матеріалів.

«У решті випадків – це не більше ніж чорний піар, який використовується для дискредитації України та її нинішньої влади», - підкреслив О.ВЛАСОВ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня європейські видання повідомили, що лівійських демонстрантів на МіГ і вертольотах лівійських ВПС розстрілювали пілоти-найманці з України, Сербії та Румунії.

Офіційний Київ спростував цю інформацію й заявив, що на території Лівійської Арабської Джамахірії немає жодного військового льотчика Збройних сил України.

У Міністерстві закордонних справ України вкотре наголошують, що українські військові не беруть участі у громадянському конфлікті у Лівії на боці правлячого режиму.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ сьогодні на брифінгу в Києві.

Він підкреслив, що позиція українського зовнішньополітичного відомства щодо цієї інформації не змінилася впродовж останнього тижня.

«Українські військові не беруть участі у цих подіях. Ця інформація виключається однозначно», - підкреслив речник МЗС України.