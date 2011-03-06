У різних містах Єгипту штурмують будинки держбезпеки

У різних містах Єгипту збурені юрми штурмують будинки Головного управління розслідувань держбезпеки. У передмісті Каїра Шейх-Зайєді сотні людей намагалися потрапити всередину будинку, співробітники спецслужби застосували зброю, щоб розігнати натовп. Підрозділи армії Єгипту, прибувши, відігнали нападників.

У Мерса-Матрух, розташованому на єгипетському узбережжі, сотні людей вломилися в будинки служби держбезпеки і захопили різні секретні документи. Після цього вони підпалили офіс спецслужби, повідомляє телеканал France24.

Раніше, нагадує РосБізнесКонсалтинг, кількасот осіб намагалися проникнути до будинку держбезпеки в Олександрії. Офіцери безпеки й поліцейські терміново знищували документи, щоб ті не потрапили до нападників.

Нині в Єгипті судять екс-міністра внутрішніх справ Хабіба Ібрагіма ель-Адлі, який також очолював службу держбезпеки. Його звинувачують у корупції, проте колишній глава МВС не визнав свою провину.

Незабаром після повалення президента Єгипту Хосні Мубарака, яке сталося 11 лютого, в країні пройшли масові акції протесту з вимогою розпустити Службу держбезпеки і її Головне управління розслідувань. Протестуючі звинувачують, що працівники цих спецслужб вчинили безліч правопорушень щодо громадян Єгипту і переслідували їх необгрунтовано.