HRW засуджує арешти журналістів у Туреччині

Правозахисна організація Human Rights Watch засудила недавні арешти журналістів у Туреччині і закликала владу країни виконати зобов`язання в сфері свободи преси, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву організації, поширену у суботу.

У четвер десятеро осіб було затримано за звинуваченням у причетності до ймовірного змови проти турецького уряду. Серед них - вісім представників ЗМІ. Повідомляється, що багато із затриманих журналістів критикували владу країни.

Напередодні в Анкарі і Стамбулі тисячі людей брали участь у демонстраціях, протестуючи проти затримання журналістів.