Меркель: жінки отримують менше грошей

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність збільшити кількість жінок на керівних посадах.

"Німеччина належить до останніх країн у світі в тому, що стосується частки жінок на керівних посадах в економіці, особливо, у великих підприємствах", - сказала Меркель в своєму відеозверненні з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня.

В цілому вона закликала робити більше для рівноправ`я жінок в світі. "Я згадую часи колишньої НДР, тоді у жінок теж не було рівних прав, хоча багато з них працювали", - сказала вона.

За словами канцлера, багато жінок в світі як і раніше не мають рівних з чоловіками прав. "Вони не можуть вийти без супроводу на вулицю, не можуть вирішувати, ким їм працювати і чи хочуть вони працювати, а також багато інших несправедливостей", - наводить її слова РІА "Новости".

Водночас, зазначила канцлер, і в Німеччині до жінок ставляться не завжди справедливо. "Сьогодні є можливим багато з того, що було неможливе раніше, але й нині жінки одержують менше грошей порівняно з чоловіками на одній і тій самій роботі", - зазначила вона.

Вона також пригадала часи свого дитинства, проведені в НДР і розповіла, що дитиною дарувала своїй мамі на 8 березня букети фрезій.