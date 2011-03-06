Обидві сторони протистояння в Лівії повідомляють про військові успіхи

10:17, 06 березня 2011
Світ
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Про що свідчить стрільба в Тріполі?

У столиці Лівії Тріполі в неділю вранці велася інтенсивна стрілянина на вулицях, зокрема в районах, прилеглих до резиденції Каддафі, повідомляє Радіо Свобода.

Влада запевняє, що стріляють вірні Каддафі солдати в ознаменування перемоги над повстанцями в Рас-Лануфі. Опозиція стверджує, що стратегічно важливий порт Рас-Лануф, як і раніше, в її руках.

Державне телебачення Лівії повідомляє про захоплення міст Ез-Завія і Місрат урядовими військами, а також про наступ на місто Бенгазі на сході країни. Опозиція, зі свого боку, заявляє про перемогу над урядовими військами в містечку Навфалія за 80 кілометрів від Сирта.

У світі ростуть побоювання, що протистояння в Лівії може перерости в громадянську війну і затягнутися на багато місяців.

 

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