Обидві сторони протистояння в Лівії повідомляють про військові успіхи

У столиці Лівії Тріполі в неділю вранці велася інтенсивна стрілянина на вулицях, зокрема в районах, прилеглих до резиденції Каддафі, повідомляє Радіо Свобода.

Влада запевняє, що стріляють вірні Каддафі солдати в ознаменування перемоги над повстанцями в Рас-Лануфі. Опозиція стверджує, що стратегічно важливий порт Рас-Лануф, як і раніше, в її руках.

Державне телебачення Лівії повідомляє про захоплення міст Ез-Завія і Місрат урядовими військами, а також про наступ на місто Бенгазі на сході країни. Опозиція, зі свого боку, заявляє про перемогу над урядовими військами в містечку Навфалія за 80 кілометрів від Сирта.

У світі ростуть побоювання, що протистояння в Лівії може перерости в громадянську війну і затягнутися на багато місяців.