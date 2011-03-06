Естонія сьогодні обирає парламент

Естонії сьогодні відбуваються вибори до однопалатного національного парламенту (Рійгікогу) 12-го скликання.

Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на Республіканську виборчу комісію, вибори відбудуться у 12 виборчих округах. У голосуванні можуть взяти участь 912,6 тис. громадян республіки, які досягли 18-річного віку. Позбавлені права обирати парламент більш як 120 тис. володарів так званих "сірих паспортів" - жителів Естонії, які не мають громадянства, в основному це російськомовне населення.

На 101 місце в парламенті претендують 789 кандидатів. Із нинішніх претендентів 757 проходять за списками дев`яти партій, 32 є незалежними кандидатами. Це рекорд в історії естонського парламентаризму. У 2007 році було лише сім незалежних кандидатів. Фаворитом виборів експерти вважають правлячу Партію реформ, яка зуміла забезпечити політичну стабільність і утримати економічну рівновагу Естонії в період кризи.