На місці катастрофи Ан-148 знайшли три чорні ящики

На місці катастрофи Ан-148 у Білгородській області РФ знайдено три чорні ящики.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«З місця події вилучено три самописці літака, що розбився. Крім того, виявлені тіла шести чоловік, які перебували на борту. Призначено необхідні експертизи», - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що слідчим комітетом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох і більше людей).

Окрім цього, проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин авіакатастрофи. Розглядаються всі версії катастрофи, зокрема й технічна несправність літака.

Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня о 10.43 надійшло повідомлення про те, що в селі Гарбузово Олексіївського району Білгородської області Росії впав літак Ан-148, який здійснював льотні випробування.

В результаті падіння літака Ан-148 в Білгородській області загинуло 6 чоловік, зокрема два льотчика з М’янми.

Літак, що розбився, призначався для постачання до М’янми за контрактом, підписаним між ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) і Урядом Республіки Союз М’янма.

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний реактивний пасажирський літак нового покоління, призначений для перевезення 68-85 пасажирів на відстань 2000-4400 км. Літак оснащений двигуном Д-436-148 розробки ДП "Івченко-Прогрес", випускається на "Мотор Січ". Лізингова компанія "Іллюшин Фінанс Ко" оцінює портфель замовлень на літаки Ан-148/158/168 до 2025 року в 130 машин.

Вартість Ан-148 у різних модифікаціях становить 22-25 млн. дол.