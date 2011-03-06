Білорусь запросила експертів ОБСЄ на суд над активістами опозиції

Білорусь запросила експертів ОБСЄ для спостереження за ходом судових процесів над учасниками подій, що сталися в Мінську 19 грудня після президентських виборів.

Про це передає ІТАР-ТАСС з посиланням на прес-секретаря МЗС Білорусі Андрія САВІНИХ.

"Білорусь розглядає це запрошення як підтвердження своєї відкритості і готовності підтвердити виконання міжнародних стандартів у всіх процесах", - сказав він.

Як повідомлялося, увечері 19 грудня 2010 року після президентських виборів білоруська опозиція провела в Мінську акцію протесту. Співробітники правоохоронних органів затримали більш як 600 чоловік, зокрема шість кандидатів у Президенти. Більшість затриманих одержали адміністративні покарання. Кілька десятків чоловік проходять у кримінальній справі про масові безлади, деякі з них вже засуджені на терміни від 3 до 5 років ув’язнення в колонії суворого режиму.