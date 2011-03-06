У Лівії повстанці захопили у полон загін британського спецназу

12:47, 06 березня 2011
Світ
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Та, ймовірно, одного дипломата

Лівійські повстанці захопили загін британських спецназівців на сході країни.

Про це передає Лента.ру з посиланням на європейські ЗМІ.

За даними видань, у східній частині країни, яка перебуває під контролем повстанців, були захоплені, щонайменше, вісім офіцерів елітного підрозділу SAS (Special Air Service), які супроводжували британського дипломата. Ймовірно, дипломат мав встановити контакт з повстанцями і підготувати візит свого більш високопоставленого колеги.

 

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