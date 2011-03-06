У Лівії повстанці захопили у полон загін британського спецназу

Лівійські повстанці захопили загін британських спецназівців на сході країни.

Про це передає Лента.ру з посиланням на європейські ЗМІ.

За даними видань, у східній частині країни, яка перебуває під контролем повстанців, були захоплені, щонайменше, вісім офіцерів елітного підрозділу SAS (Special Air Service), які супроводжували британського дипломата. Ймовірно, дипломат мав встановити контакт з повстанцями і підготувати візит свого більш високопоставленого колеги.