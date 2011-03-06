Готельні номери спортсменів та організаторів Кубка Девіса обікрали

Готельні номери тенісистів з Казахстану і організаторів матчів Кубка Девіса в чеському місті Острава були пограбовані невідомими - вкрадено ноутбуки, гроші і особисті речі спортсменів.

Як передає чеське інформагентство ЧТК, за інформацією поліції, крадіжку було скоєно у суботу, вкрадено речі на загальну суму 415 тисяч чеських крон (близько 25 тисяч доларів США).

За попередніми даними, злодієм міг бути один з іноземних гостей готелю в Остраві. Стало відомо, що серед вкрадених речей немає нічого, пов`язаного з Кубком Девіса.

Менеджер готелю заявив журналістам, що постраждалим спортсменам запропоновано компенсацію у зв`язку з неприємним інцидентом.