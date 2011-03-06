МВС Саудівської Аравії обіцяє вжити всіх заходів для припинення мітингів

Авторитетні в Саудівській Аравії вчені виступили із заявою про неприпустимість досягнення реформ за допомогою акцій протесту.

Як передає державне інформаційне агентство королівства SPA, "Комісія найбільших учених Саудівської Аравії" заявила, що реформи не можуть бути досягнуті за допомогою демонстрацій. На думку вчених, цей спосіб викликає смуту і розколює суспільство.

Будь-які протестні акції в країні знаходяться поза законом, наголошується в тексті заяви діячів науки Саудівської Аравії.

Напередодні до громадян Саудівської Аравії звернулося МВС королівства. У поширеному державним агентством заяві охоронці правопорядку нагадали про повну заборону в країні будь-яких форм протесту. Для припинення мітингів і маніфестацій поліція пообіцяла вжити "всіх заходів".

Жорсткі заходи уряду послідували після виступу на сході країни незадоволених владою мусульман-шиїтів на тлі масових виступів у низці арабських країн, у тому числі й тих, що межують із Саудівською Аравією.

В останні місяці багато країн Близького Сходу і Північної Африки охоплено масовими народними протестами, які вже призвели до падіння правлячих режимів в Єгипті і Тунісі. Наразі безлади тривають, зокрема, в Лівії та Йемені. Антиурядові виступи раніше відбулися також в Алжирі, Бахрейні, Іраку, Йорданії, Марокко, Омані.

Найбільш запеклі зіткнення сил безпеки з супротивниками режиму вже третій тиждень не вщухають у Лівії, де, за даними правозахисних організацій, загинули близько шести тисяч осіб