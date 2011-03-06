В бою за місто Місрата на півночі Лівії загинули щонайменше 18 осіб

Щонайменше 18 осіб загинули в неділю під час бою між прихильниками повалення лівійського лідера Муамара КАДДАФІ і лояльними йому військами за місто Місрата на півночі Лівії.

Про це повідомило агентство Рейтер з посиланням на лікаря міської лікарні, куди доставляють тіла загиблих і постраждалих

"У нас 18 загиблих, і це не остаточний підрахунок. У нас також багато поранених людей", - цитує агентство лікаря.

За його словами, серед жертв повстанці і цивільні жителі, в тому числі дитина.

Зараз, за даними західних ЗМІ, місто перебуває в руках повстанців.

Місто Місрата, що вважається третім за величиною після Тріполі і Бенгазі, розташоване за 210 кілометрів від столиці.

У самій столиці Тріполі в неділю тисячі прихильників правлячого в Лівії понад 40 років М.КАДДАФІ пройшли переможним маршем, щоб відсвяткувати повернення під контроль урядових сил міста Ез-Завія на захід від лівійської столиці, повідомив супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".

Одне з військових угруповань прихильників повалення М.КАДДАФІ рухається з боями зі сходу на захід до столиці Тріполі. За даними агентства Рейтер, напередодні повстанці заволоділи містом Рас-Ель-Ануф і підступають до Сирту, після чого їм буде відкрита дорога на Місрату і столицю Лівії.

Як повідомляв УНІАН, з 15 лютого в лівійських провінціях тривають акції протесту з вимогою відставки М.КАДДАФІ. За даними міжнародних організацій, влада жорстоко придушує демонстрації, а в зіткненнях з силами безпеки і іноземними найманцями загинули до 6 тисяч осіб.

Рада безпеки ООН 27 лютого прийняла резолюцію про санкції щодо Лівії. Заходи РБ ООН покликані зупинити вбивства супротивників режиму М.КАДДАФІ, зокрема, передбачають ембарго на торгівлю зброєю з Лівією, заморожування рахунків і заборону на зарубіжні поїздки лівійського лідера, його родини та його наближених.