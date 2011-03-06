Каддафі оголосив про свою перемогу і скасував податки

Лівійський уряд скасував імпортні мита на товари першої необхідності, а також податки на споживання та виробництво.

Як повідомило державне телебачення, рішення прийнято «у зв`язку з Великою перемогою Лівії над бандами терористів».

Раніше державне телебачення Лівії повідомило, що збройні формування, лояльні Муаммару Каддафі, відбили у повстанців міста Рас-Лануф, Місрата і Тобрук на сході країни. Лівійська опозиція і кореспонденти західних ЗМІ спростували ці твердження, пише ZN.UA.

Варто зазначити, що Тобрук знаходиться на сході міста Бенгазі, де базується тимчасовий альтернативний уряд Лівії, що оголосив себе єдиним законним органом влади в країні.

У неділю повстанці визнали, що їм довелося відступити з прибережного міста Бін Джавад, який знаходиться в 40 кілометрах на захід від Рас-Лануфа. При цьому опозиціонери оголосили Рас-Лануф останньою лінією оборони. В околицях міста тривають сутички повстанців з прихильниками Каддафі.

Раніше повідомлялося, що режим М. Кадаффі безоплатно роздає лівійцям гроші в еквіваленті 400 доларів.