НАТО вирішила цілодобово стежити за Лівією з літаків

НАТО вирішила здійснювати цілодобове спостереження за територією Лівії за допомогою систем радіоелектронного стеження, зокрема, літаків AWAKS.

Як передає РІА "Новости", про це повідомив під час телефонного прес-брифінгу представник США в НАТО Іво ДААЛДЕР.

"Було ухвалено рішення підсилити спостереження до цілодобового. Тоді у нас буде краща картина того, що насправді відбувається в цій точці світу", - сказав І.ДААЛДЕР.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак ОБАМА раніше підкреслив, що НАТО розглядає різні варіанти реагування на події в Лівії. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН заявив, що НАТО не має наміру втручатися в ситуацію в Лівії, але як оборонний альянс і організація із гарантування безпеки здійснює "ретельне планування щодо будь-якого можливого розвитку подій".