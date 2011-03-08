НАТО вирішила цілодобово стежити за Лівією з літаків
"Тоді у нас буде краща картина"
НАТО вирішила здійснювати цілодобове спостереження за територією Лівії за допомогою систем радіоелектронного стеження, зокрема, літаків AWAKS.
Як передає РІА "Новости", про це повідомив під час телефонного прес-брифінгу представник США в НАТО Іво ДААЛДЕР.
"Було ухвалено рішення підсилити спостереження до цілодобового. Тоді у нас буде краща картина того, що насправді відбувається в цій точці світу", - сказав І.ДААЛДЕР.
Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак ОБАМА раніше підкреслив, що НАТО розглядає різні варіанти реагування на події в Лівії. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН заявив, що НАТО не має наміру втручатися в ситуацію в Лівії, але як оборонний альянс і організація із гарантування безпеки здійснює "ретельне планування щодо будь-якого можливого розвитку подій".