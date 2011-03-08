У Бахрейні опозиція звинувачує США в недостатній підтримці

У Бахрейні представники шиїтської опозиції провели акцію протесту біля посольства США повідомляє Радіо "Свобода".

Кількасот учасників мітингу заявляли, що Вашингтон не висловлює шиїтам в Бахрейні такої ж підтримки, яку він висловлював раніше супротивникам авторитарних режимів у Тунісі і Єгипті.

З середини лютого в Бахрейні, де населення, більшість якого складають шиїти, живе під владою суннітської династії, проходять антиурядові акції. Шиїтська опозиція прагне підтримки світової спільноти.