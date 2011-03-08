Новий уряд Тунісу розпустив таємну поліцію

Приведений у понеділок до присяги в Тунісі новий - вже третій після повалення президента Бен Алі - тимчасовий уряд оголосив про розпуск секретної поліції, повідомляє Радіо Свобода.

Саме цю спецслужбу опозиція звинувачувала в порушеннях прав людини в роки правління Бен Алі та при спробах придушити масові виступи в січні цього року.

У новому кабінеті міністрів 22 крісла. У ньому - на відміну від колишнього уряду - немає людей з оточення Бен Алі, відставки яких добивалися в останні тижні демонстранти.