Українцям за рік видано понад мільйон шенгенських віз

У 2010 році громадянам України було видано понад 1 мільйон віз у Шенгенську зону (шенгенські та національні візи), що становить 97% від поданих заявок.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

При цьому понад третину віз видано було безкоштовно.

Значна частина країн Шенгенської зони надають можливість подачі документів на отримання візи у регіональних центрах, таким чином спрощуючи подорож для представників бізнесу та інших громадян.

Як ідеться у повідомленні, кількість довгострокових віз, а також кількість віз, які видано безкоштовно, зростає.

Довідка УНІАН. Угода про спрощення візового режиму та реадмісію між Україною та ЄС була підписана у червні 2007 року і набула чинності 1 січня 2008 року.

Відповідно до її положень, значно розширюється категорія осіб для можливості отримання багаторазових та безкоштовних віз до країн Євросоюзу, упорядковується перелік документів, необхідних для видачі віз громадянам України, а також визнається перспектива запровадження взаємного безвізового режиму поїздок між громадянами України і ЄС.