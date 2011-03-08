У Ризі заборонили всі акції в день пам'яті Латиського легіону

Влада столиці Латвії заборонила проводити всі заходи, присвячені Дню Латиського легіону, повідомляє Бі-бі-сі. Таке рішення ухвалене після розгляду висновків, наданих державною поліцією і поліцією безпеки, в яких вказано на наявність загрози для громадського порядку і безпеки під час планованих заходів.

Щорічно 16 березня - в день вступу легіону в бій з Червоною армією під Ленінградом 1944 року - в Ризі проходить хода учасників Латиського легіону і їх прихильників. Свої акції цього дня влаштовують і антифашисти, прагнучи завадити ході та вшануванню легіонерів. У минулі роки зіткнення неодноразово призводили до втручання поліції і затримань.