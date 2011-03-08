Білоруським фермершам на 8 березня подарують трактори

Мінський облвиконком вирішив подарувати керівницям місцевих сільськогосподарських підприємств на 8 березня трактори, повідомляє Лента.ру з посиланням на новинний портал Ale.by.

Всього відомство планує роздати як подарунки до Міжнародного жіночого дня 18 тракторів - за кількістю жінок-керівниць сільгосппідприємств області. Як повідомили в Мінському облвиконкомі, трактори були придбані на бюджетні кошти.

Міжнародний жіночий день є офіційним святковим днем в 30 державах, при цьому в трьох з них - Китаї, Непалі, Мадагаскарі, - 8 березня є вихідним тільки для жінок. ООН проводить 8 березня свої заходи, присвячені правам і соціальним проблемам жінок.