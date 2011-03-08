Каддафі згоден піти

Національна рада, яка виконує функції тимчасового уряду на підконтрольних повстанцям східних територіях Лівії, відмовилася від запропонованих Каддафі умов його можливої відмови від влади, повідомляє РІА Новости з посиланням на Reuters і телеканал "Аль-Джазіра".

За даними телеканалу, Каддафі через колишнього прем`єр-міністра Джадаллу Аззуза Талхі (Jadallah Azzouz Talhi) запропонував Національній раді скликати Загальний народний конгрес, а потім передати владу сформованому ним комітету. У обмін на відставку Каддафі хотів одержати гарантії особистої безпеки для себе і своєї сім`ї, а також судову недоторканність.

Телеканал з посиланням на джерела в органі влади повстанців передав, що пропозиція була відхилена, оскільки давала для Каддафі можливість піти "з пошаною", що стало б образою для жертв його режиму.

Національна рада, проголошена 27 лютого, складається з 30-х представників лівійської опозиції з різних районів сходу Лівії - як військових, так і цивільних осіб. Тимчасовому уряду доручено, зокрема, налагодити нормальне життя на непідконтрольних Каддафі територіях і підготувати проведення загальних виборів протягом найближчих трьох місяців.