Виповнюється 100 років Жіночому дню

Спеціальний підрозділ ООН у справах жінок Women Watch зазначає "значний прогрес" у зміні становища жінок у світі - через сто років після встановлення Міжнародного Жіночого дня, повідомляє Радіо Свобода.

Колишній президент Чилі Вероніка Мішель Бачелет заявила, що жінки, які започаткували боротьбу за свої права сто років тому, ймовірно, нині подивилися б на світ із змішаним почуттям гордості і розчарування.

Бачелет визнала, що гендерна рівність залишається далекою метою - оскільки жінки досі зазнають дискримінації, а їх роль в економіці й політиці вельми мала.