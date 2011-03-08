В Ємені поліція розстрілювала учасників акцій протесту

У двох регіонах Ємену сьогодні поліція відкривала вогонь по учасниках акцій протесту, які вимагали відставки Президента Алі Абдалли САЛЕХА, який править країною понад 30 років.

Як повідомляє Радіо «Свобода», даних про потерпілих немає.

Десятки тисяч людей взяли участь у маніфестаціях в провінціях Шабва і Дамар на півдні і сході Ємену.

У столиці Ємену Сані вперше після початку масових виступів в лютому на вулицях з'явилися армійські патрулі.

У понеділок Президент А.САЛЕХ закликав опозицію розпочати політичний діалог. Раніше він заявляв, що не балотуватиметься на виборах у 2013 році, але відкинув вимоги негайно подати у відставку.

Після "жасминової революції" в Тунісі в січні цього року в Ємені регулярно проходять акції протесту з вимогою відставки А.САЛЕХА.